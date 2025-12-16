Foire de Paris : l’événement shopping et festif préféré des Français Paris Expo Paris

Plongez au cœur de la première Foire de France

Foire de Paris c’est l’événement shopping et festif préféré des Français depuis plus de 120 ans.

Chaque printemps, la première Foire de France réunit 1 250 exposants et plus de 400 000 visiteurs pendant 12 jours pour une expérience shopping inédite.

Elle rassemble en un lieu unique 4 événements : Home & Co Paris, World in Paris, Auto Mobil Paris et Le Marché de la Foire.

Et parce que Foire de Paris c’est avant tout une grande fête, ce sont plus de 1 000 heures d’animations gratuites en tout genre qui sont proposées au public (Festival, concerts, ateliers, carnaval, spectacles, championnats, démonstrations…), avec en point d’orgue une nocturne jusqu’à 22h !

Du 30 avril au 11 mai, la Foire de Paris, l’événement shopping et festif préféré des Français, rouvre ses portes avec son lot de découvertes. Son ambition cette année : embarquer les visiteurs dans un véritable voyage sensoriel, culturel et festif.

Du jeudi 30 avril 2026 au lundi 11 mai 2026 :

payant Tout public.

Paris Expo 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris

