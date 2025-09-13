Foire de Pau: « Planète juniors » Parc des expositions Pau

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

• Pour les 4-14 ans des attractions foraines, des défis sportifs, des tournois de Tennis de Table, de basket 3×3…et des dizaines de tables de jeux de société (à partager avec les parents !)

• Pour les passionnés de briques colorées et de constructions de toutes tailles l’Atelier des Bâtisseurs avec ses tables de construction et plus de 40 000 briques montées… ou à monter !

• Pour les passionnés de jeux vidéo venez vous défier dans un tournoi de Mario Kart Word sur écran géant ! Une Nintendo Switch2 est à gagner ! .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

