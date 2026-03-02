FOIRE DE PRINTEMPS 2026

Belpech Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des Foires de Belpech vous invite à vivre une belle journée de convivialité autour des produits du terroir.

Au programme, toute la journée Marché de produits du terroir et artisans locaux, rencontre avec les animaux de la ferme, exposition/vente de machines agricoles, buvette des jeunes agriculteurs, banda et accordéoniste de rue, vide-greniers.

Sans oublier, les rendez-vous

– à 10h concours de desserts

– à 10h30 défilé des confréries

– à 11h intronisations

– à 13h repas du terroir (sur inscription)

– à 16h défilé des vieux tracteurs.

Entrée libre. Venez nombreux !

Belpech 11420 Aude Occitanie +33 4 68 60 60 15 associations@belpech.fr

English :

The Comité des Foires de Belpech (Belpech Fair Committee) invites you to enjoy a convivial day of local produce.

On the program all day: market of local produce and artisans, meet and greet with farm animals, farm machinery exhibition/sale, young farmers’ refreshment bar, street banda and accordionist, garage sale.

And don’t forget the following events:

– 10 a.m.: dessert competition

– 10:30 am: parade of brotherhoods

– 11am: inductions

– 1 p.m.: regional meal (registration required)

– 4pm: old tractor parade.

Free admission. Come one, come all!

L’événement FOIRE DE PRINTEMPS 2026 Belpech a été mis à jour le 2026-03-02 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme