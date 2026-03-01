Foire de printemps à Latronquière

Tarenque Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

La Foire de Printemps est le rendez-vous incontournable du Haut-Ségala

La Foire de Printemps est le rendez-vous incontournable du Haut-Ségala. Cette année, l’équipe du Syndicat d’Initiatives du Haut-Ségala met à l’honneur l’artisanat, les créateurs et le savoir-faire de notre territoire.

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Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 23 40 66 91

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English :

The Foire de Printemps is a not-to-be-missed event in the Haut-Ségala region

L’événement Foire de printemps à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Figeac