Foire de printemps à Latronquière Latronquière
Foire de printemps à Latronquière Latronquière dimanche 29 mars 2026.
Foire de printemps à Latronquière
Tarenque Latronquière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
La Foire de Printemps est le rendez-vous incontournable du Haut-Ségala
La Foire de Printemps est le rendez-vous incontournable du Haut-Ségala. Cette année, l’équipe du Syndicat d’Initiatives du Haut-Ségala met à l’honneur l’artisanat, les créateurs et le savoir-faire de notre territoire.
.
Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 23 40 66 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foire de Printemps is a not-to-be-missed event in the Haut-Ségala region
L’événement Foire de printemps à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Figeac
À voir aussi à Latronquière (Lot)
- Le circuit du Roc de France Latronquière Lot 1 mai 2026