Foire de printemps à Livernon – Livernon, 18 mai 2025 09:00

Lot

Foire de printemps à Livernon Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Journée festive à Livernon organisée par l’association Animations Livernonaises, mêlant littérature, produits régionaux, artisanat, exposition florale et vide-greniers. Un rendez-vous convivial et varié autour des savoir-faire et de la culture locale.

De 9h à 18h journée du livre

– Foire de printemps et exposition de fleurs

– Marché de produits régionaux et artisanat

– Vide-greniers .

Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18

English :

A festive day in Livernon organized by the association Animations Livernonaises, featuring literature, regional products, crafts, floral displays and a garage sale. A convivial and varied event based on local know-how and culture.

German :

Festlicher Tag in Livernon, organisiert vom Verein Animations Livernonaises, mit einer Mischung aus Literatur, regionalen Produkten, Kunsthandwerk, Blumenausstellung und Flohmarkt. Ein geselliges und abwechslungsreiches Treffen rund um das Know-how und die lokale Kultur.

Italiano :

Una giornata di festa a Livernon organizzata dall’associazione Animations Livernonaises, con letteratura, prodotti regionali, artigianato, una mostra di fiori e una vendita di garage. Si tratta di un evento amichevole e vario, basato sul know-how e sulla cultura locale.

Espanol :

Jornada festiva en Livernon organizada por la asociación Animations Livernonaises, con literatura, productos regionales, artesanía, exposición de flores y venta de garaje. Se trata de un evento amistoso y variado, basado en el saber hacer y la cultura locales.

