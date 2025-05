Foire de printemps à Pontcirq – Pontcirq, 29 mai 2025 09:00, Pontcirq.

Lot

Foire de printemps à Pontcirq Le bourg Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29 17:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Le comité des fêtes de Pontcirq organise sa première foire de printemps, un mélange de vide-greniers, de vente de plantes, de légumes et de fleurs et de marché artisanal

3€ le mètre. .

Le bourg

Pontcirq 46150 Lot Occitanie festipontcirq@gmail.com

English :

The Pontcirq festival committee is organizing its first spring fair, a mix of garage sales, plant, vegetable and flower sales and a craft market

German :

Das Festkomitee von Pontcirq organisiert seine erste Frühlingsmesse, eine Mischung aus Flohmarkt, Pflanzen-, Gemüse- und Blumenverkauf und Kunsthandwerkermarkt

Italiano :

Il Comitato del Festival di Pontcirq sta organizzando la sua prima fiera di primavera, un misto di vendite di garage, piante, ortaggi e fiori e un mercatino dell’artigianato

Espanol :

El Comité de Fiestas de Pontcirq organiza su primera feria de primavera, una mezcla de ventas de garaje, venta de plantas, hortalizas y flores y un mercado de artesanía

L’événement Foire de printemps à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot