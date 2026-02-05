Foire de Printemps Brassy
Foire de Printemps Brassy samedi 21 mars 2026.
Foire de Printemps
Le Bourg Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21 08:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Foire de Printemps vide grenier Artisans fête foraine Restauration -Buvette Salon du Bien-être .
Le Bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 communication@brassy.fr
L’événement Foire de Printemps Brassy a été mis à jour le 2026-02-05 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)