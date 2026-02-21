Foire de printemps Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Foire de printemps

Lundi 6 avril 2026 de 10h à 18h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Bijoux, vêtements, déco, créateurs, petite restauration, animation continue.

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

English :

Jewelry, clothes, decorations, designers, snacks, continuous entertainment.

L’événement Foire de printemps Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet