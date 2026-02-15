Foire de Printemps chez Taravello Taravello Mours-Saint-Eusèbe
Foire de Printemps chez Taravello
Taravello 25 chemin du Mûrier Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
2026-03-27
La 5ème Foire de Printemps est un lieu convivial et festif réunissant les professionnels du territoire pendant trois jours !
3 JOURS DE FOIRE, un programme exceptionnel pour toute la famille
Restauration et buvette sur place
Taravello 25 chemin du Mûrier Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 79 93
English :
The 5th Foire de Printemps is a friendly, festive three-day event for local professionals!
3 DAYS OF FAIR, an exceptional program for the whole family
Catering and refreshments on site
