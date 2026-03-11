FOIRE DE PRINTEMPS DE BÉDARIEUX

Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Foire de printemps de Bédarieux

Dimanche 3 Mai 2026 jusqu’à 18h

Toute la journée en centre ville

Plus de 150 exposants

Animation enfants sur la place Auguste Cot

La traditionnelle Foire de Printemps revient cette année le dimanche 11 mai 2025.

Pour cette nouvelle édition, de nouveaux exposants envahiront le centre de ville, la rue Saint-Louis, les berges de l’Orb jusqu’à la place Cot.

Près de 150 stands seront présents pour proposer aux visiteurs un large panel de découvertes dans tous les domaines artisanat, producteurs locaux, alimentation, textile et décoration, accessoires de beauté, vide grenier, mais aussi les traditionnelles stands de beignets et les churros.

Ouverture exceptionnelle des commerces du centre-ville.

Toute la journée, de nombreuses animations pour les enfants seront proposées. On retrouvera notamment des structures gonflables, des trampolines et un stand de pêche aux canards sur la place Auguste Cot. Barbe à papa et autres confiseries seront également de la partie pour le bonheur des plus petits.

Au détour des stands et animations, les visiteurs pourront s’arrêter pour une pause gourmande grâce à la présence de plusieurs Food trucks, exposants alimentaires et restaurants locaux.

Ne manquez votre rendez-vous printanier!

Plus d’information à venir .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bédarieux Spring Fair

Sunday May 3, 2026 until 6pm

All day in the town center

Over 150 exhibitors

Children’s entertainment on Place Auguste Cot

L’événement FOIRE DE PRINTEMPS DE BÉDARIEUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB