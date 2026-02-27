Foire de Printemps de l’ACAP Pauillac
Foire de Printemps de l’ACAP Pauillac samedi 18 avril 2026.
Foire de Printemps de l’ACAP
Dans Pauillac Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’Association des commerçants et Artisans de Pauillac (ACAP) organise sa foire de printemps, 3ème édition.
Au programme créateurs, producteurs, animations diverses, présence de viticulteurs, ……
Buvette et restauration sur place. Le dîner du soir avec animation musicale est soumise à réservation avec le QR-code présent sur l’affiche. .
Dans Pauillac Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 15 acap.pauillac.33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire de Printemps de l’ACAP
L’événement Foire de Printemps de l’ACAP Pauillac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Médoc-Vignoble