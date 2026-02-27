Foire de Printemps de l’ACAP

Pauillac

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’Association des commerçants et Artisans de Pauillac (ACAP) organise sa foire de printemps, 3ème édition.

Au programme créateurs, producteurs, animations diverses, présence de viticulteurs, ……

Buvette et restauration sur place. Le dîner du soir avec animation musicale est soumise à réservation avec le QR-code présent sur l’affiche. .

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 15 acap.pauillac.33@gmail.com

English : Foire de Printemps de l’ACAP

