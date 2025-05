Foire de printemps et artisanale – Gageac-et-Rouillac, 24 mai 2025 09:30, Gageac-et-Rouillac.

Dordogne

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise une foire de Printemps et Artisanale, les 24 et 25 mai à partir de 9 h 30 Salle des fêtes et parking de la Mairie. Plus de 30 exposants locaux attendus (Agriculture Créations Artisanales Arboriculture Plantes Fleurs Loisirs Aménagement extérieur BTP )

Samedi 24 de 9h 30 à 23 h Animation musicale avec Léon Moogin

Dimanche 25 de 9h 30 à 19 h

Buvette Restauration sur Place Produits Locaux .

Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 14 40 30

