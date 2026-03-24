Foire de printemps, marché de producteurs et artisans

Hall de Pommeil Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Foire de printemps organisée par l’École De Rugby du Rugby Club Guérétois Creuse.

Au programme marché de producteurs, artisans, présence des Motards Solidaires, des Jeunes Agriculteurs, stand de police et gendarmerie, Réseau Bulle 23…

Au menu du midi avec les JA Burgers Frites .

Hall de Pommeil Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 22 45 lesptitsloupsdurcgc@gmail.com

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English : Foire de printemps, marché de producteurs et artisans

L’événement Foire de printemps, marché de producteurs et artisans Guéret a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Guéret