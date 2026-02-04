FOIRE DE PRINTEMPS CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane

FOIRE DE PRINTEMPS

CENTRE VILLAGE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La Foire de printemps de Martres-Tolosane fait son grand retour!

– Le marché artisans/créateurs/produits locaux

– Le vide-grenier

– Le pôle mécanique (exposition de voiture, tracteurs)

– Le pôle gourmand (restaurateur et foodtruck)

– Le coin des enfants ( mini-ferme, gonflables, maquillage et animation)

Pour les renseignements ou faire la demande d’inscription par mail, à l’adresse foiredeprintemps.mt@gmail.com .

CENTRE VILLAGE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie foiredeprintemps.mt@gmail.com

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English :

The Martres-Tolosane Spring Fair is back!

L’événement FOIRE DE PRINTEMPS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE