FOIRE DE PRINTEMPS CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane

FOIRE DE PRINTEMPS

FOIRE DE PRINTEMPS CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane dimanche 26 avril 2026.

FOIRE DE PRINTEMPS

CENTRE VILLAGE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

La Foire de printemps de Martres-Tolosane fait son grand retour!
– Le marché artisans/créateurs/produits locaux
– Le vide-grenier
– Le pôle mécanique (exposition de voiture, tracteurs)
– Le pôle gourmand (restaurateur et foodtruck)
– Le coin des enfants ( mini-ferme, gonflables, maquillage et animation)

Pour les renseignements ou faire la demande d’inscription par mail, à l’adresse foiredeprintemps.mt@gmail.com   .

CENTRE VILLAGE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie   foiredeprintemps.mt@gmail.com

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English :

The Martres-Tolosane Spring Fair is back!

L’événement FOIRE DE PRINTEMPS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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