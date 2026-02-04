FOIRE DE PRINTEMPS CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane
FOIRE DE PRINTEMPS CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane dimanche 26 avril 2026.
FOIRE DE PRINTEMPS
CENTRE VILLAGE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
La Foire de printemps de Martres-Tolosane fait son grand retour!
– Le marché artisans/créateurs/produits locaux
– Le vide-grenier
– Le pôle mécanique (exposition de voiture, tracteurs)
– Le pôle gourmand (restaurateur et foodtruck)
– Le coin des enfants ( mini-ferme, gonflables, maquillage et animation)
Pour les renseignements ou faire la demande d’inscription par mail, à l’adresse foiredeprintemps.mt@gmail.com .
CENTRE VILLAGE Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie foiredeprintemps.mt@gmail.com
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English :
The Martres-Tolosane Spring Fair is back!
L’événement FOIRE DE PRINTEMPS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE