Foire de Printemps Nozeroy
Foire de Printemps Nozeroy mercredi 6 mai 2026.
Nozeroy
Foire de Printemps
Nozeroy Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Foire de Printemps organisée par l’APERN, toute la journée.
Le Relais Médiéval vous propose un menu spécial foire. .
Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 13 32
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English : Foire de Printemps
L’événement Foire de Printemps Nozeroy a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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