Nozeroy

Foire de Printemps

Nozeroy Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Foire de Printemps organisée par l’APERN, toute la journée.

Le Relais Médiéval vous propose un menu spécial foire. .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 13 32

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English : Foire de Printemps

L’événement Foire de Printemps Nozeroy a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA