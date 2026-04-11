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Foire de Printemps Nozeroy

Foire de Printemps Nozeroy mercredi 6 mai 2026.

Ville : 39250 Nozeroy

Département : Jura

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Nozeroy

Foire de Printemps

Nozeroy Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Foire de Printemps organisée par l’APERN, toute la journée.
Le Relais Médiéval vous propose un menu spécial foire.   .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 13 32 

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English : Foire de Printemps

L’événement Foire de Printemps Nozeroy a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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