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Foire de printemps Rue des anciennes écoles Saint-Sauvier

Foire de printemps Rue des anciennes écoles Saint-Sauvier samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue des anciennes écoles

Adresse : 5B

Ville : 03370 Saint-Sauvier

Département : Allier

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Saint-Sauvier

Foire de printemps

Rue des anciennes écoles 5B Saint-Sauvier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Organisé par Anim’ St Sauvier
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Rue des anciennes écoles 5B Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 69 52 04  bienvenuechezlachti62@hotmail.fr

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English :

Organized by Anim’ St Sauvier

L’événement Foire de printemps Saint-Sauvier a été mis à jour le 2025-12-30 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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