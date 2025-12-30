Foire de printemps Rue des anciennes écoles Saint-Sauvier

Saint-Sauvier

Foire de printemps

Rue des anciennes écoles 5B Saint-Sauvier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par Anim’ St Sauvier

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Rue des anciennes écoles 5B Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 69 52 04 bienvenuechezlachti62@hotmail.fr

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English :

Organized by Anim’ St Sauvier

L’événement Foire de printemps Saint-Sauvier a été mis à jour le 2025-12-30 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ