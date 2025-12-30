Foire de printemps Rue des anciennes écoles Saint-Sauvier
Foire de printemps Rue des anciennes écoles Saint-Sauvier samedi 9 mai 2026.
Saint-Sauvier
Foire de printemps
Rue des anciennes écoles 5B Saint-Sauvier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Organisé par Anim’ St Sauvier
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Rue des anciennes écoles 5B Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 69 52 04 bienvenuechezlachti62@hotmail.fr
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English :
Organized by Anim’ St Sauvier
L’événement Foire de printemps Saint-Sauvier a été mis à jour le 2025-12-30 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ