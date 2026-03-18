Foire de printemps

Près du stade Saint-Sérotin Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Foire de printemps à St Sérotin exposants producteurs et créateurs locaux, barbecue, buvette .

Près du stade Saint-Sérotin 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cabougeenfete@gmail.com

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English :

L’événement Foire de printemps Saint-Sérotin a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)