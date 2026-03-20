Foire de printemps Saint-Vaury
Foire de printemps Saint-Vaury dimanche 29 mars 2026.
Foire de printemps
Parking Espace Wiliam Chervy Saint-Vaury Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Foire de printemps avec producteurs, artisans et commerçants.
Venez flâner, découvrir et partager un moment en famille ou entre amis !
Chasse à l’œuf avec le Conseil Municipal des jeunes.
Animation assurée par Gilou et les Zizines.
Restauration sur place. .
Parking Espace Wiliam Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17
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English : Foire de printemps
L’événement Foire de printemps Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Grand Guéret