Foire de printemps

Parking Espace Wiliam Chervy Saint-Vaury Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Foire de printemps avec producteurs, artisans et commerçants.

Venez flâner, découvrir et partager un moment en famille ou entre amis !

Chasse à l’œuf avec le Conseil Municipal des jeunes.

Animation assurée par Gilou et les Zizines.

Restauration sur place. .

Parking Espace Wiliam Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17

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English : Foire de printemps

L’événement Foire de printemps Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Grand Guéret