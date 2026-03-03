Foire de printemps Savonnières-en-Perthois
Foire de printemps Savonnières-en-Perthois samedi 11 avril 2026.
Foire de printemps
Savonnières-en-Perthois Meuse
Samedi 2026-04-11
2026-04-11
Venez célébrer le printemps en famille lors de la 2ème Foire de Printemps.
Au programme
– Art & Créations
– Mode & Accessoires
– Gourmandises
– Produits du Terroir
– Pêche aux canards
– Barbe à papa
– Et la présence exceptionnelle de la mascotte Pat Patrouille pour le plus grand bonheur des enfants !
– Buvette & petite restauration sur place
Un week-end festif, gourmand et convivial à ne pas manquer.
On vous attend nombreux pour fêter le printemps ensemble !
Entrée gratuite.Tout public
Savonnières-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est +33 6 79 03 21 19
English :
Celebrate spring with your family at the 2nd Spring Fair.
On the program:
– Art & Creations
– Fashion & Accessories
– Delicacies
– Local Products
– Duck Fishing
– Cotton candy
– And the exceptional presence of the Pat Patrouille mascot to delight children!
– Refreshments & snacks on site
A festive, gourmet and convivial weekend not to be missed.
We look forward to seeing you there to celebrate spring together!
Free admission.
