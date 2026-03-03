Foire de printemps

Savonnières-en-Perthois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Venez célébrer le printemps en famille lors de la 2ème Foire de Printemps.

Au programme

– Art & Créations

– Mode & Accessoires

– Gourmandises

– Produits du Terroir

– Pêche aux canards

– Barbe à papa

– Et la présence exceptionnelle de la mascotte Pat Patrouille pour le plus grand bonheur des enfants !

– Buvette & petite restauration sur place

Un week-end festif, gourmand et convivial à ne pas manquer.

On vous attend nombreux pour fêter le printemps ensemble !

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Savonnières-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est +33 6 79 03 21 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate spring with your family at the 2nd Spring Fair.

On the program:

– Art & Creations

– Fashion & Accessories

– Delicacies

– Local Products

– Duck Fishing

– Cotton candy

– And the exceptional presence of the Pat Patrouille mascot to delight children!

– Refreshments & snacks on site

A festive, gourmet and convivial weekend not to be missed.

We look forward to seeing you there to celebrate spring together!

Free admission.

L’événement Foire de printemps Savonnières-en-Perthois a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SUD MEUSE