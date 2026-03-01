Foire de Printemps

Sennely Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Foire de Printemps à Sennely ! Dimanche 29 mars

Rendez-vous pour une journée conviviale et animée au cœur du village ! Une belle occasion de flâner, chiner, découvrir des produits du terroir et partager un moment agréable en famille ou entre amis

Foire de Printemps à Sennely !

Rendez-vous pour une journée conviviale et animée au cœur du village !

Dimanche 29 mars

Sennely

Au programme

️ Brocante & vide-grenier

Marché gourmand

Artisanat

Snack sur place

Une belle occasion de flâner, chiner, découvrir des produits du terroir et partager un moment agréable en famille ou entre amis

Renseignements et réservation obligatoire

06 73 24 73 53

Organisé par l’association LN/A VISA Club de France. .

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 24 73 53

English :

Spring Fair in Sennely! Sunday March 29th

A friendly, lively day in the heart of the village! A great opportunity to stroll, bargain-hunt, discover local produce and share a pleasant moment with family and friends

L’événement Foire de Printemps Sennely a été mis à jour le 2026-03-09 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN