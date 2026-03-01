Foire de Printemps Sennely
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Rendez-vous pour une journée conviviale et animée au cœur du village ! Une belle occasion de flâner, chiner, découvrir des produits du terroir et partager un moment agréable en famille ou entre amis
Au programme
️ Brocante & vide-grenier
Marché gourmand
Artisanat
Snack sur place
Renseignements et réservation obligatoire
06 73 24 73 53
Organisé par l’association LN/A VISA Club de France. .
Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 24 73 53
English :
Spring Fair in Sennely! Sunday March 29th
A friendly, lively day in the heart of the village! A great opportunity to stroll, bargain-hunt, discover local produce and share a pleasant moment with family and friends
