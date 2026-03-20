Foire de printemps vente vins & cristal Hôtel & Restaurant LALIQUE Bommes

Foire de printemps vente vins & cristal

Hôtel & Restaurant LALIQUE Château Lafaurie Peyraguey Bommes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le week-end de Pâques, une large sélection de vins et de pièces en cristal vous attendent lors d’une vente exceptionnelle.

Profitez d’offres exceptionnelles sur une belle sélection de vins (Sauternes, vins blancs et rouges) disponibles à la vente en caisses de 6 bouteilles.

Toute une sélection de pièces de cristal Lalique sera également proposée avec des remises exceptionnelles. Vous retrouverez des objets décoratifs dont des vases, une vaste sélection de bijoux, de parfums et de bougies ainsi que l’art de la table (verres, carafes,…). .

Hôtel & Restaurant LALIQUE Château Lafaurie Peyraguey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 22 80 11 info@lafauriepeyragueylalique.com

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English : Foire de printemps vente vins & cristal

L’événement Foire de printemps vente vins & cristal Bommes a été mis à jour le 2026-03-17 par La Gironde du Sud