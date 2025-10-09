Foire de Saint-Lô Saint-Lô
Foire de Saint-Lô Saint-Lô jeudi 9 octobre 2025.
Foire de Saint-Lô
Saint-Lô Manche
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-12
2025-10-09
Rendez-vous du 09 au 12 octobre prochain pour le grand retour de la foire de Saint-Lô!
Thème de cette année direction l’Italie !
Programmation et détails à venir .
Saint-Lô 50000 Manche Normandie
