Foire de Saint-Lô

jeudi 9 octobre 2025

Foire de Saint-Lô

Saint-Lô Manche

2025-10-09

2025-10-12

2025-10-09

Rendez-vous du 09 au 12 octobre prochain pour le grand retour de la foire de Saint-Lô!

Thème de cette année direction l’Italie !

Programmation et détails à venir .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

