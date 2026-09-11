Informations pratiques

Saint-Lô

Foire de Saint-Lô

910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-08

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-08

Rendez-vous du 8 au 11 octobre prochain au parc des expositions de Saint-Lô pour le grand retour de la foire de Saint-Lô !

Le thème de cette 55e foire de Saint-Lô est « Fiesta Latina » (Thème Mexique)

La Foire de Saint-Lô est l’événement phare de l’automne.

Renseignements au 02 33 77 60 36 ou à parcexpo@saint-lo.fr Entrée et parking gratuit.

Le programme est à venir!! .

910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 36 parcexpo@saint-lo.fr

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English : Foire de Saint-Lô

L’événement Foire de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô