Foire de Saint-Lô Saint-Lô
jeudi 8 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Foire de Saint-Lô
910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-08
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-08
Rendez-vous du 8 au 11 octobre prochain au parc des expositions de Saint-Lô pour le grand retour de la foire de Saint-Lô !
Le thème de cette 55e foire de Saint-Lô est « Fiesta Latina » (Thème Mexique)
La Foire de Saint-Lô est l’événement phare de l’automne.
Renseignements au 02 33 77 60 36 ou à parcexpo@saint-lo.fr Entrée et parking gratuit.
Le programme est à venir!! .
910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 36 parcexpo@saint-lo.fr
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English : Foire de Saint-Lô
L’événement Foire de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
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