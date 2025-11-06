Foire de Tours Tours

Foire de Tours

Avenue Camille Chautemps Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La Foire de Tours, le plus grand événement commercial de la Région Centre-Val de Loire, revient au Parc Expo de Tours. Les visiteurs pourront profiter d’un espace d’exposition, de différents halls et extérieurs pour rencontrer les exposants présents, assister à des concerts.

La Foire de Tours, le plus grand événement commercial de la Région Centre-Val de Loire, revient au Parc Expo de Tours. Les visiteurs pourront profiter d’un espace d’exposition, de différents halls et extérieurs pour rencontrer les exposants présents, assister à des concerts chaque soir sur la scène Village et se retrouver pour des moments de convivialité dans l’emblématique Village Gastronomique. .

Avenue Camille Chautemps Tours 37042 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 37 10 infoparc@tours-evenements.com

English : Tours Fair

As a major regional event, the Tours fair welcomes more than 300,000 visitors, seduced by the free admission to this event and by the products or services offered by the 700 exhibitors. Alongside the commercial space, a large gastronomic village meets with great success every year!

German : Tourenmesse

Die Messe in Tours ist ein wichtiges regionales Ereignis und empfängt über 300 000 Besucher, die von der kostenlosen Veranstaltung und den von den 700 Ausstellern angebotenen Produkten oder Dienstleistungen begeistert sind. Neben dem kommerziellen Bereich ist ein großes gastronomisches Dorf jedes Ja

Italiano : Fiera di Tours

Importante evento regionale, la Fiera di Tours accoglie più di 300.000 visitatori, attratti dalla gratuità dell’evento e dai prodotti e servizi offerti dai 700 espositori. Accanto all’area commerciale, un grande villaggio gastronomico riscuote ogni anno un grande successo!

Espanol : Feria de Tours

Importante acontecimiento regional, la Feria de Tours acoge a más de 300.000 visitantes, atraídos por el carácter gratuito del evento y por los productos y servicios que ofrecen los 700 expositores. Junto a la zona comercial, un gran pueblo gastronómico es un gran éxito cada año

L’événement Foire de Tours Tours a été mis à jour le 2025-11-06 par Tours Val de Loire Tourisme