Égletons accueillera sa foire annuelle le jeudi 29 mai 2025, jour de l’Ascension, au cœur du centre-ville. Artisans, commerçants, producteurs locaux et créateurs sont chaleureusement invités à participer à cet événement.

Cette journée festive et conviviale est l’occasion de mettre en valeur les produits et savoir-faire présents sur le territoire, les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour tous les professionnels souhaitant réserver un stand.

Plusieurs parkings seront disponibles à proximité immédiate de la foire, autour de l’Espace Ventadour ou encore sur la Place de la Terrasse.

Comment s’inscrire ?

Contactez le placier au 06.07.14.71.91 ou par mail à placiers@mairie-egletons.fr

Ne manquez pas cette opportunité unique de faire rayonner votre activité lors de l’un des temps forts de la vie locale ! .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 71 91

