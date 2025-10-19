FOIRE DÉPARTEMENTALE DE L’ÉLEVAGE Espezel

La Foire départementale de l’élevage a lieu à Espezel dans les Pyrénées Audoises les 18 et 19 octobre 2025. Depuis plus de 40 ans, tout ce que l’agriculture Audoise produit de meilleur est rassemblé lors de ce traditionnel grand rendez-vous.

Les nombreux stands du village des producteurs et de son marché fermier et artisans proposent une incroyable variété de produits du terroir.

Durant les deux jours, restauration sur place, concours agricoles et animations pour petits et grands se succèdent démonstrations de chiens de bergers, de tonte, de tri de laine, exposition et démonstration de matériel agricole …

Espezel 11340 Aude Occitanie +33 4 68 20 67 95

English :

The Foire départementale de l?élevage takes place in Espezel in the Aude Pyrenees on October 18 and 19, 2025. For over 40 years, the best of Aude agriculture has been brought together at this traditional event.

The numerous stands in the producers’ village and its farmers’ and craftsmen’s market offer an incredible variety of local produce.

Over the two days, on-site catering, agricultural competitions and events for young and old follow one another: demonstrations of shepherding dogs, shearing, wool sorting, exhibitions and demonstrations of agricultural equipment?

German :

Die Foire départementale de l’élevage findet am 18. und 19. Oktober 2025 in Espezel in den Pyrenäen des Audoises statt. Seit mehr als 40 Jahren wird bei diesem traditionellen Großereignis alles versammelt, was die Landwirtschaft im Departement Audoise an Besten hervorbringt.

Die zahlreichen Stände des Erzeugerdorfes und seines Bauern- und Handwerkermarktes bieten eine unglaubliche Vielfalt an Produkten aus der Region.

An beiden Tagen gibt es Essen und Trinken vor Ort, landwirtschaftliche Wettbewerbe und Unterhaltung für Groß und Klein: Vorführungen von Schäferhunden, Scheren, Wollsortieren, Ausstellung und Vorführung von landwirtschaftlichen Geräten?

Italiano :

La Foire départementale de l’élevage si terrà a Espezel, nei Pyrénées Audoises, il 18 e 19 ottobre 2025. Da oltre 40 anni, il meglio dell’agricoltura dell’Aude si riunisce in questo evento tradizionale.

I numerosi stand del villaggio dei produttori e del mercato degli agricoltori e degli artigiani offrono un’incredibile varietà di prodotti locali.

Nel corso delle due giornate, ci saranno ristorazione in loco, concorsi agricoli e intrattenimento per grandi e piccini: dimostrazioni di cani da pastore, tosatura, cernita della lana, esposizioni e dimostrazioni di attrezzature agricole?

Espanol :

La Foire départementale de l’élevage se celebrará en Espezel, en los Pirineos Audeos, los días 18 y 19 de octubre de 2025. Desde hace más de 40 años, lo mejor de la agricultura del Aude se reúne en este evento tradicional.

Los numerosos puestos del pueblo de los productores y su mercado agrícola y artesanal ofrecen una increíble variedad de productos locales.

A lo largo de los dos días, habrá restauración in situ, concursos agrícolas y animaciones para grandes y pequeños: demostraciones de perros pastores, esquileo, selección de lana, exhibiciones y demostraciones de material agrícola, etc

