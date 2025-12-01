Foire des 3 jours avant Noël

Place Lafayette Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-23 09:00:00

fin : 2025-12-23 13:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les lundis matins, les étals prennent place dans les rues de Paulhaguet et cela depuis des temps immémoriaux… Tous les premiers lundis du mois, le marché se transforme en foire, comme la traditionnelle foire des Rois, ou la fameuse Maillarguette.

.

Place Lafayette Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr

English :

Every Monday morning, stalls take pride of place in the streets of Paulhaguet, and have done so since time immemorial? Every first Monday of the month, the market turns into a fair, like the traditional Foire des Rois, or the famous Maillarguette.

German :

Jeden Montagmorgen werden in den Straßen von Paulhaguet Stände aufgebaut, und das schon seit Urzeiten? An jedem ersten Montag im Monat verwandelt sich der Markt in einen Jahrmarkt, wie z. B. den traditionellen Dreikönigsmarkt oder die berühmte Maillarguette.

Italiano :

Ogni lunedì mattina, le bancarelle occupano il posto d’onore nelle strade di Paulhaguet, e lo fanno da tempo immemorabile? Ogni primo lunedì del mese, il mercato si trasforma in una fiera, come la tradizionale Foire des Rois o la famosa Maillarguette.

Espanol :

Cada lunes por la mañana, los puestos ocupan un lugar destacado en las calles de Paulhaguet, y lo han hecho desde tiempos inmemoriales.. Cada primer lunes de mes, el mercado se transforma en una feria, como la tradicional Foire des Rois, o la famosa Maillarguette.

L’événement Foire des 3 jours avant Noël Paulhaguet a été mis à jour le 2024-12-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier