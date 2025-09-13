Foire des artisan.e.s locaux Beauce la Romaine
Gratuit
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13 23:59:00
2025-09-13
FJF Energies organise une foire des artisans locaux, dans ses locaux !
L’entreprise FJF Energies organise une foire des artisans locaux, dans ses locaux ! Venez à la rencontre des acteurs locaux de l’artisanat du bâtiment, d’art et de la bouche lors d’un événement aux airs de guinguettes.
Au programme
– Exposition d’artisans locaux
– Troquet
– Marché de producteurs et créateurs locaux
– Grande tombola
– Manège pour enfants
– Soirée guinguette
– Brasero géant
– Bar à paillettes et dj set
– Concerts gratuits .
FJF énergies Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
English :
FJF Energies is organizing a local craftsmen’s fair on its premises!
German :
FJF Energies organisiert eine Messe mit lokalen Handwerkern, in seinen Räumlichkeiten!
Italiano :
FJF Energies organizza una fiera dell’artigianato locale nei suoi locali!
Espanol :
FJF Energies organiza una feria de artesanía local en sus instalaciones
