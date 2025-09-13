Foire des artisan.e.s locaux Beauce la Romaine

Foire des artisan.e.s locaux

FJF énergies Beauce la Romaine Loir-et-Cher

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 23:59:00

2025-09-13

L’entreprise FJF Energies organise une foire des artisans locaux, dans ses locaux ! Venez à la rencontre des acteurs locaux de l’artisanat du bâtiment, d’art et de la bouche lors d’un événement aux airs de guinguettes.

Au programme

– Exposition d’artisans locaux

– Troquet

– Marché de producteurs et créateurs locaux

– Grande tombola

– Manège pour enfants

– Soirée guinguette

– Brasero géant

– Bar à paillettes et dj set

– Concerts gratuits .

FJF énergies Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

FJF Energies is organizing a local craftsmen’s fair on its premises!

German :

FJF Energies organisiert eine Messe mit lokalen Handwerkern, in seinen Räumlichkeiten!

Italiano :

FJF Energies organizza una fiera dell’artigianato locale nei suoi locali!

Espanol :

FJF Energies organiza una feria de artesanía local en sus instalaciones

