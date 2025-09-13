Foire des artisan.e.s locaux Beauce la Romaine

Foire des artisan.e.s locaux Beauce la Romaine samedi 13 septembre 2025.

FJF énergies Beauce la Romaine Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13 23:59:00

Date(s) :
2025-09-13

L’entreprise FJF Energies organise une foire des artisans locaux, dans ses locaux ! Venez à la rencontre des acteurs locaux de l’artisanat du bâtiment, d’art et de la bouche lors d’un événement aux airs de guinguettes.

Au programme
– Exposition d’artisans locaux
– Troquet
– Marché de producteurs et créateurs locaux
– Grande tombola
– Manège pour enfants
– Soirée guinguette
– Brasero géant
– Bar à paillettes et dj set
– Concerts gratuits   .

FJF énergies Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire  

English :

FJF Energies is organizing a local craftsmen’s fair on its premises!

German :

FJF Energies organisiert eine Messe mit lokalen Handwerkern, in seinen Räumlichkeiten!

Italiano :

FJF Energies organizza una fiera dell’artigianato locale nei suoi locali!

Espanol :

FJF Energies organiza una feria de artesanía local en sus instalaciones

