Foire des brassadeaux vide grenier place du village Chantemerle-lès-Grignan

place du village PLACE BERNARD BARBIER Chantemerle-lès-Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
autour de la place du village, dans une ambiance conviale, des brocanteurs, des particuliers et leur vide grenier et des stands de degustation crepes, brassadeaux, restauraration rapide
+33 6 37 01 13 29 chantemerle.aprepac@gmail.com
English :
around the village square, in a convivial atmosphere, second-hand goods dealers, private individuals and their garage sales, and tasting stalls selling crepes, brassadeaux and fast food
L’événement Foire des brassadeaux vide grenier Chantemerle-lès-Grignan a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes