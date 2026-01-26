Foire des Cendres La Flèche

Foire des Cendres

Place de la Libération La Flèche Sarthe

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-01

2026-02-14

Des manèges pour petits et grands, entre attractions familiales et sensations fortes, des chichis et autres gourmandises…

La fête foraine s’installe en centre-ville du 14 février au 1er mars de 14h à 22h du dimanche au jeudi, de 14h à 1h les vendredi et samedi.

Tarif réduit sur les attractions les mercredis 18 et 25 février.

Depuis plus de 160 ans, la foire des Cendres ravit petits et grands. C‘est l’occasion, comme tous les ans, de venir s’amuser en famille ou entre amis gaufres, chichis ou pommes d’amour régaleront les plus gourmands, tandis que les manèges provoqueront fous rires et cris.

Si tous les ans il y a des incontournables comme les auto-tamponneuses, la chenille, le palais des glaces ou le tir à la carabine, les visiteurs attendent avec curiosité les nouveautés.

Il y a toujours un petit nouveau dans le domaine des sensations fortes, comme cette année avec le New Jump qui propulse ses passagers à 12 mètres de haut dans des nacelles qui virevoltent dans tous les sens.

Mais le manège qui surprendra à tous les coups les Fléchois, c’est la grande roue avec ses 32 mètres de haut et ses 24 nacelles, ce sera l’occasion de s’offrir une vue aérienne de la ville. .

Place de la Libération La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

Rides for young and old, between family attractions and thrills, snacks and other delicacies?

