Foire des champignons -L’Automnal gourmand Saint-Bonnet-le-Froid

Foire des champignons -L’Automnal gourmand
le bourg Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Marché aux champignons secs, marché du terroir avec des producteurs et des artisans locaux, expo mycologique, démonstrations de cuisine par les chefs , dégustation, repas Champigourmand, tarte géante, fête du vin, + de 200 exposants dans les rues…
le bourg Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 64 41 contact@saintbonnetlefroid.fr
English :
Dry mushroom market, local market with local producers and craftsmen, mycological exhibition, cooking demonstrations by chefs, tasting, Champigourmand meal, giant pie, wine festival, over 200 exhibitors in the streets…
German :
Trockenpilzmarkt, regionaler Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, mykologische Ausstellung, Kochvorführungen von Köchen , Verkostung, Champigourmand-Mahlzeit, Riesentorte, Weinfest, + 200 Aussteller in den Straßen…
Italiano :
Mercato dei funghi secchi, mercato locale con produttori e artigiani locali, mostra micologica, dimostrazioni di cucina da parte di chef, degustazioni, pasto Champigourmand, torta gigante, festa del vino, oltre 200 espositori nelle vie…
Espanol :
Mercado de setas secas, mercado local con productores y artesanos locales, exposición micológica, demostraciones de cocina por parte de chefs, degustaciones, comida Champigourmand, tarta gigante, fiesta del vino, más de 200 expositores en las calles…
