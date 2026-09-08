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AGENDA · Valence

Foire des cosaques Fontaine Monumentale Valence

samedi 10 octobre 2026 · Fontaine Monumentale · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Fontaine Monumentale
Adresse
Boulevard Bancel
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Foire des cosaques

Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Évènement culturel ukrainien
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Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 41 32 46  contact@ruta-ua.fr

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English :

Ukrainian cultural event

L’événement Foire des cosaques Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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