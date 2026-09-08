Foire des cosaques Fontaine Monumentale Valence

Informations pratiques

Valence

Foire des cosaques

Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Évènement culturel ukrainien

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Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 41 32 46 contact@ruta-ua.fr

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English :

Ukrainian cultural event

L’événement Foire des cosaques Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme