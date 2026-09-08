AGENDA · Valence
Foire des cosaques Fontaine Monumentale Valence
samedi 10 octobre 2026 · Fontaine Monumentale · Valence
Informations pratiques
Valence
Foire des cosaques
Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 20:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Évènement culturel ukrainien
.
Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 41 32 46 contact@ruta-ua.fr
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English :
Ukrainian cultural event
L’événement Foire des cosaques Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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