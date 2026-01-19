Foire des Cours 1445e Gien

Foire des Cours 1445e

Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Foire des Cours Dimanche 8 Mars 2026

Le dimanche 8 mars, de 9h à 17h, la Foire des Cours offre une journée conviviale avec animaux de la ferme, marché et restauration de producteurs locaux.

Les visiteurs pourront également découvrir une exposition de matériel agricole et profiter de balades en calèche.

En complément, la fête foraine se tiendra sur la place, proposant manèges et attractions pour petits et grands. .

Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00 foiredescours@gmail.com

English :

Foire des Cours Sunday, March 8, 2026

