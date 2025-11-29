FOIRE DES GALVACHERS Le Bourg Anost
Le Bourg ANOST , centre bourg Anost Saône-et-Loire
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
La foire des Galvachers à anost est de retour! Rendez-vous sur la place du village pour une journée 100% bonne humeur, terroir et traditions.
Au programme
Marché de producteurs en tous genres déco, gourmandises, bien-être, artisanat… il y en aura pour tous les goûts (et toutes les papilles ??)
Restauration sur place toute la journée parce qu’on ne négocie pas le ventre vide
Visite du musée des Galvachers, venez découvrir ces fiers travailleurs du Morvan
Tombola, repartez peut-être les bras chargés de beaux lots
Balade à poney que les petits (et les grands enfants) vont adorer !
Venez flâner, déguster, discuter, rire, et surtout profiter d’un vrai moment convivial à la morvandelle.
On vous attend nombreux et même si le soleil boude, on a de quoi se réchauffer (dans l’assiette et dans le cœur).
Une journée à ne pas manquer! .
Le Bourg ANOST , centre bourg Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cdf.anost@gmail.com
