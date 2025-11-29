FOIRE DES GALVACHERS

Le Bourg ANOST , centre bourg Anost Saône-et-Loire

La foire des Galvachers à anost est de retour! Rendez-vous sur la place du village pour une journée 100% bonne humeur, terroir et traditions.

Au programme

Marché de producteurs en tous genres déco, gourmandises, bien-être, artisanat… il y en aura pour tous les goûts (et toutes les papilles ??)

Restauration sur place toute la journée parce qu’on ne négocie pas le ventre vide

Visite du musée des Galvachers, venez découvrir ces fiers travailleurs du Morvan

Tombola, repartez peut-être les bras chargés de beaux lots

Balade à poney que les petits (et les grands enfants) vont adorer !

Venez flâner, déguster, discuter, rire, et surtout profiter d’un vrai moment convivial à la morvandelle.

On vous attend nombreux et même si le soleil boude, on a de quoi se réchauffer (dans l’assiette et dans le cœur).

Une journée à ne pas manquer! .

