FOIRE DES MÉTIERS

HALLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les professionnels de notre territoire seront présents sous la Halle de Merville.

Venez à la rencontre des artisans et commerçants, des agriculteurs et vendeurs à domicile, … pour découvrir leurs produits et services, et échanger avec eux sur leur métier, et les études formations nécessaires pour les exercer ! .

HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

Local professionals will be on hand at the Halle de Merville.

L’événement FOIRE DES MÉTIERS Merville a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE