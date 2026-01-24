FOIRE DES MÉTIERS Merville
FOIRE DES MÉTIERS Merville dimanche 12 avril 2026.
FOIRE DES MÉTIERS
HALLE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Les professionnels de notre territoire seront présents sous la Halle de Merville.
Venez à la rencontre des artisans et commerçants, des agriculteurs et vendeurs à domicile, … pour découvrir leurs produits et services, et échanger avec eux sur leur métier, et les études formations nécessaires pour les exercer ! .
HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
Local professionals will be on hand at the Halle de Merville.
L’événement FOIRE DES MÉTIERS Merville a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE