Foire des possibles A la rencontre d’associations engagées à Valence MJC Chateauvert Valence

Foire des possibles A la rencontre d’associations engagées à Valence

MJC Chateauvert 3 Pl. des Buissonnets Valence Drôme

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 20:00:00

2025-10-12

Envie d’engagement et de solidarités locales ? Clap de 2ème édition, pour cet événement inter-associatif, solidaire et engagé ! Ouvert à toutes et tous, il nous invite à rejoindre les collectifs militants près de chez soi et à nourrir l’entraide entre les

MJC Chateauvert 3 Pl. des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 64 21 87 adel_milza@yahoo.fr

English :

Looking for commitment and local solidarity? The 2nd edition of this inter-associative, solidarity-based and committed event is here! Open to all, it invites us to join militant collectives in our area, and to nurture mutual support between

German :

Lust auf Engagement und lokale Solidarität? Die zweite Ausgabe dieses vereinsübergreifenden, solidarischen und engagierten Events steht an! Die Veranstaltung ist für alle offen und lädt dazu ein, sich den militanten Kollektiven in der Nähe anzuschließen und die gegenseitige Unterstützung zwischen den verschiedenen Gruppen zu fördern

Italiano :

Cercate impegno e solidarietà locale? La seconda edizione di questo evento interassociativo, solidale e impegnato è qui! Aperto a tutti, ci invita a unirci ai gruppi di attivisti della nostra zona e a incoraggiare il sostegno reciproco tra i diversi gruppi

Espanol :

¿Buscas compromiso y solidaridad local? Ya está aquí la 2ª edición de este evento interasociativo, solidario y comprometido Abierto a todos, nos invita a unirnos a los grupos activistas de nuestra zona y a fomentar el apoyo mutuo entre los distintos grupos

