Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie Vire Vire Normandie

Vire Normandie

Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie

Vire Place du 6 juin 1944 Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Retrouvez la braderie et le vide-greniers dans le centre-ville de Vire et la fête foraine place du château.

Retrouvez la braderie et le vide-greniers dans le centre-ville de Vire et la fête foraine place du château.

Les exposants au vide-greniers sont invités à s’inscrire jusqu’au 11 mai auprès des services techniques. .

Vire Place du 6 juin 1944 Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 90 secretariat.st@virenormandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie

You’ll find a flea market and garage sale in Vire town centre and a funfair in the Place du Château.

L’événement Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie