Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie Vire Vire Normandie
Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie Vire Vire Normandie dimanche 17 mai 2026.
Vire Normandie
Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie
Vire Place du 6 juin 1944 Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Retrouvez la braderie et le vide-greniers dans le centre-ville de Vire et la fête foraine place du château.
Retrouvez la braderie et le vide-greniers dans le centre-ville de Vire et la fête foraine place du château.
Les exposants au vide-greniers sont invités à s’inscrire jusqu’au 11 mai auprès des services techniques. .
Vire Place du 6 juin 1944 Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 90 secretariat.st@virenormandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie
You’ll find a flea market and garage sale in Vire town centre and a funfair in the Place du Château.
L’événement Foire des Rogations Braderie vide-grenier à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)
- La Verdoyante de Vire à Saint-Sever Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- Le circuit des calvaires Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- La Verdoyante de Vire à Condé-en-Normandie Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- Le panorama des Houlles Vire Normandie Calvados 1 mai 2026
- La Vélomaritime Voie verte de Vire à Sourdeval Vire Normandie Calvados 1 mai 2026