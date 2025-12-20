Foire des Rois Thiviers
Foire des Rois Thiviers samedi 10 janvier 2026.
Foire des Rois
Place Foch Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
10h. Démonstrations culinaires.
Concours de la plus belle truffe (panier gourmand)
11h Démonstration de cavage.
A partir de 10h défilé des Confréries accompagnées par une Banda.
10h. Démonstrations culinaires.
Concours de la plus belle truffe (panier gourmand)
11h Démonstration de cavage.
A partir de 10h défilé des Confréries accompagnées par une Banda. .
Place Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire des Rois
10h. Culinary demonstrations.
Competition for the most beautiful truffle (gourmet basket)
11 a.m. Cavage demonstration.
From 10 a.m. parade of Confréries accompanied by a Banda.
L’événement Foire des Rois Thiviers a été mis à jour le 2025-12-17 par Isle-Auvézère