Foire des Rois

Place Foch Thiviers Dordogne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

10h. Démonstrations culinaires.

Concours de la plus belle truffe (panier gourmand)

11h Démonstration de cavage.

A partir de 10h défilé des Confréries accompagnées par une Banda.

Place Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50

English : Foire des Rois

10h. Culinary demonstrations.

Competition for the most beautiful truffle (gourmet basket)

11 a.m. Cavage demonstration.

From 10 a.m. parade of Confréries accompanied by a Banda.

L’événement Foire des Rois Thiviers a été mis à jour le 2025-12-17 par Isle-Auvézère