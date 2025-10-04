Foire des sabots Montfaucon-en-Velay
Foire des sabots Montfaucon-en-Velay samedi 4 octobre 2025.
Foire des sabots
Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Foire des sabots: foire artisanale et commerciale toute la journée.
Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Foire des sabots: all-day craft and trade fair.
German :
Foire des sabots (Holzschuhmarkt): Handwerks- und Handelsmesse den ganzen Tag über.
Italiano :
Foire des sabots: fiera dell’artigianato e del commercio per tutto il giorno.
Espanol :
Foire des sabots: feria de artesanía y comercio durante todo el día.
