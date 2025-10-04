Foire des sabots Montfaucon-en-Velay

Foire des sabots Montfaucon-en-Velay samedi 4 octobre 2025.

Foire des sabots

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Foire des sabots: foire artisanale et commerciale toute la journée.

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Foire des sabots: all-day craft and trade fair.

German :

Foire des sabots (Holzschuhmarkt): Handwerks- und Handelsmesse den ganzen Tag über.

Italiano :

Foire des sabots: fiera dell’artigianato e del commercio per tutto il giorno.

Espanol :

Foire des sabots: feria de artesanía y comercio durante todo el día.

