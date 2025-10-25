Foire des vins Place du Champ de Mars Autun

Foire des vins Place du Champ de Mars Autun samedi 25 octobre 2025.

Foire des vins

Place du Champ de Mars Halles de la Mairie Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

2025-10-25 2025-10-26

La Foire des Vins d’Autun revient sous les halles de la Mairie !

Chaque automne, c’est le rendez-vous des amateurs de bons vins et de convivialité !

Retrouvez l’association La Vaillante pour découvrir de nombreux vins, mais pas que, également des produits locaux comme les chocolats artisanaux de l’Arche d’Uriel, du miel, pain d’épice d’Alexandre et Evelyne Bonnard, etc.

Et bonne nouvelle nos tarifs ne bougent pas pour la 4ᵉ année consécutive !

On a hâte de vous retrouver pour partager un verre, un sourire et un peu de Bourgogne. .

Place du Champ de Mars Halles de la Mairie Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Foire des vins Autun a été mis à jour le 2025-10-16