Gondrexange

Foire d’été brocante et braderie

Rues du village Gondrexange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’ASG Volley-ball organise sa traditionnelle foire d’été dans les rues du village. Restauration et buvette toute la journée.Tout public

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Rues du village Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 6 70 16 82 39

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English :

ASG Volley-ball organizes its traditional summer fair in the village streets. Food and refreshments all day.

L’événement Foire d’été brocante et braderie Gondrexange a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG