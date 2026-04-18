Foire d’été brocante et braderie Gondrexange
Foire d’été brocante et braderie Gondrexange samedi 15 août 2026.
Gondrexange
Foire d’été brocante et braderie
Rues du village Gondrexange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’ASG Volley-ball organise sa traditionnelle foire d’été dans les rues du village. Restauration et buvette toute la journée.Tout public
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Rues du village Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 6 70 16 82 39
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English :
ASG Volley-ball organizes its traditional summer fair in the village streets. Food and refreshments all day.
L’événement Foire d’été brocante et braderie Gondrexange a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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