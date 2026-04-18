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Foire d’été brocante et braderie Gondrexange

Foire d’été brocante et braderie Gondrexange samedi 15 août 2026.

Adresse : Rues du village

Ville : 57815 Gondrexange

Département : Moselle

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Gondrexange

Foire d’été brocante et braderie

Rues du village Gondrexange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’ASG Volley-ball organise sa traditionnelle foire d’été dans les rues du village. Restauration et buvette toute la journée.Tout public
0  .

Rues du village Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 6 70 16 82 39 

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English :

ASG Volley-ball organizes its traditional summer fair in the village streets. Food and refreshments all day.

L’événement Foire d’été brocante et braderie Gondrexange a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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