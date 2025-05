Foire d’été Condezaygues – Salle des fêtes Condezaygues, 14 juin 2025 10:00, Condezaygues.

Lot-et-Garonne

Foire d’été Condezaygues Salle des fêtes 23 route de monflanquin Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Foire d’été organisée par Evènemence 47. Sur place créateurs artisans d’art, producteurs locaux, commerçants ambulants, restauration…

Concours de lancer de charentaise au profit de l’APE des Pitchouns.

Salle des fêtes 23 route de monflanquin

Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85

English :

Summer fair organized by Evènemence 47. On site: artists and craftspeople, local producers, stallholders, catering…

Charentaise-throwing competition in aid of APE des Pitchouns.

German : Foire d’été Condezaygues

Sommermesse, organisiert von Evènemence 47. Vor Ort: Kunsthandwerker, lokale Produzenten, ambulante Händler, Gastronomie…

Charentaise-Weitwurfwettbewerb zugunsten der Elternvereinigung der Pitchouns.

Italiano :

Fiera estiva organizzata da Evènemence 47. Sul posto: artigiani creativi, produttori locali, venditori ambulanti, ristorazione…

Gara di lancio della Charentaise a favore dell’APE des Pitchouns.

Espanol :

Feria de verano organizada por Evènemence 47. En el recinto: artesanos creativos, productores locales, vendedores ambulantes, restauración…

Concurso de lanzamiento charentaise en beneficio de la APE des Pitchouns.

