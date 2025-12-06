Foire d’hiver – Fête foraine Esplanade Charles de Gaulle Rennes
La fête foraine est de retour sur l’esplanade Charles de Gaulle ! Manèges, stands et gourmandises pour les petits et les plus grands.
**Horaires**
Du dimanche au jeudi : 14h – 23h
Vendredi et samedi : 14h – 01h
Dates particulières :
* 24 décembre : 14h – 22h
* 25 décembre : 14h – 00h
* 31 décembre : 14h- 3h
* 4 janvier : 14h – 21h
Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine