Foire d’hiver – Fête foraine Esplanade Charles de Gaulle Rennes 6 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

La fête foraine est de retour sur l’esplanade Charles de Gaulle ! Manèges, stands et gourmandises pour les petits et les plus grands.

**Horaires**

Du dimanche au jeudi : 14h – 23h

Vendredi et samedi : 14h – 01h

Dates particulières :

* 24 décembre : 14h – 22h

* 25 décembre : 14h – 00h

* 31 décembre : 14h- 3h

* 4 janvier : 14h – 21h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T21:00:00.000+01:00

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine