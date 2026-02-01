Foire d’Oyonnax Valexpo Oyonnax

Foire d’Oyonnax

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Habitat, jardin, déco, automobile, gastronomie…

Venez rencontrer les nombreux exposants et faire le plein de bonnes affaires à la Foire-expo d’Oyonnax !

.

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96 valexpo@oyonnax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Home, garden, decoration, cars, gastronomy?

Come and meet the many exhibitors and stock up on bargains at the Foire-expo d?Oyonnax!

L’événement Foire d’Oyonnax Oyonnax a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey