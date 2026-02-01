Foire d’Oyonnax Valexpo Oyonnax
Foire d’Oyonnax Valexpo Oyonnax vendredi 27 février 2026.
Foire d’Oyonnax
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-02-27
Habitat, jardin, déco, automobile, gastronomie…
Venez rencontrer les nombreux exposants et faire le plein de bonnes affaires à la Foire-expo d’Oyonnax !
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96 valexpo@oyonnax.fr
English :
Home, garden, decoration, cars, gastronomy?
Come and meet the many exhibitors and stock up on bargains at the Foire-expo d?Oyonnax!
