Foire d’Oyonnax Valexpo Oyonnax

Foire d’Oyonnax Valexpo Oyonnax vendredi 27 février 2026.

Foire d’Oyonnax

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :
2026-02-27

Habitat, jardin, déco, automobile, gastronomie…
Venez rencontrer les nombreux exposants et faire le plein de bonnes affaires à la Foire-expo d’Oyonnax !
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96  valexpo@oyonnax.fr

English :

Home, garden, decoration, cars, gastronomy?
Come and meet the many exhibitors and stock up on bargains at the Foire-expo d?Oyonnax!

