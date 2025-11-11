Foire du 11 Novembre Montendre

Foire du 11 Novembre

Avenue de la République Montendre Charente-Maritime

La traditionnelle foire du 11 Novembre accueillera environ 400 exposants de la gastronomie au textile en passant par les produits du terroir, le marché agricole et marché aux bestiaux…

Avenue de la République Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 20 84 mairie@ville-montendre.fr

English :

The traditional November 11th fair will welcome around 400 exhibitors, from gourmet food to textiles, local produce, farmers’ market and livestock market…

German :

Die traditionelle Messe am 11. November wird etwa 400 Aussteller begrüßen, die von Gastronomie über Textilien bis hin zu regionalen Produkten, einem Agrar- und Viehmarkt…

Italiano :

La tradizionale fiera dell’11 novembre accoglierà circa 400 espositori, dalla gastronomia al tessile, ai prodotti locali, al mercato degli agricoltori e a quello del bestiame…

Espanol :

La tradicional feria del 11 de noviembre acogerá a unos 400 expositores, desde gastronomía a textil, pasando por productos locales, el mercado de agricultores y el mercado de ganado…

