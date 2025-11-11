Foire du 11 Novembre RISCLE Riscle

Foire du 11 Novembre

Rendez-vous incontournable depuis 1998, la Foire du 11 Novembre !

Venez soutenir les éleveurs par votre présence et vos achats de daube, et profitez d’une balade dans les rues de Riscle à la rencontre de bovins, de chevaux, d’ânes, et de camelots, artisans et commerçants locaux.

Des animations sont prévues pour le bonheur de tous afin de passer d’agréables moments !

La daube sera à déguster sous la Halle en musique (avec le pain de campagne de la Boulangerie Eliane et Marius et les desserts proposés par la Coopérative Scolaire du Collège Val d’Adour).

Programme

Des camelots et commerçants seront présents toute la journée.

Châteaux gonflables pour les plus jeunes.

Chants occitans de 10h à 12h

Repas le midi sans réservation sous la Halle avec fonds sonore.

RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr

English :

A not-to-be-missed event since 1998, the November 11th Fair!

Come and support our breeders with your presence and your purchases of daube, and enjoy a stroll through the streets of Riscle to meet cattle, horses, donkeys, and local hawkers, craftsmen and shopkeepers.

There will be entertainment for all to enjoy!

The daube will be served under the Halle to music (with farmhouse bread from Boulangerie Eliane et Marius and desserts from the Coopérative Scolaire du Collège Val d’Adour).

Program

Camelots and shopkeepers will be on hand all day.

Bouncy castles for youngsters.

Occitan songs from 10am to 12pm

Lunch without reservation under the Halle with background music.

German :

Seit 1998 ist die Foire du 11 Novembre ein Muss!

Unterstützen Sie die Züchter durch Ihre Anwesenheit und Ihren Kauf von Daube und genießen Sie einen Spaziergang durch die Straßen von Riscle, bei dem Sie auf Rinder, Pferde, Esel und Kameltreiber, lokale Handwerker und Händler treffen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, sodass Sie angenehme Momente verbringen können!

Der Daube wird in der Halle bei Musik zu genießen sein (mit Landbrot von der Bäckerei Eliane et Marius und Desserts, die von der Schulkooperative des Collège Val d’Adour angeboten werden).

Programm

Den ganzen Tag über werden Kameltreiber und Händler anwesend sein.

Hüpfburgen für die jüngsten Besucher.

Okzitanische Gesänge von 10 bis 12 Uhr

Mittagessen ohne Reservierung in der Halle mit Musikuntermalung.

Italiano :

Un appuntamento imperdibile dal 1998, la Fiera dell’11 novembre!

Venite a sostenere gli allevatori venendo a comprare un po’ di daube, e godetevi una passeggiata per le strade di Riscle per incontrare bovini, cavalli e asini, nonché ambulanti, artigiani e commercianti locali.

Non mancherà l’intrattenimento per tutti!

La daube sarà servita sotto il mercato coperto a suon di musica (con il pane contadino della Boulangerie Eliane et Marius e i dolci della Coopérative Scolaire du Collège Val d’Adour).

Programma

Venditori e negozianti saranno a disposizione per tutto il giorno.

Castelli gonfiabili per i bambini più piccoli.

Canti occitani dalle 10.00 alle 12.00

Pranzo senza prenotazione sotto la sala con musica di sottofondo.

Espanol :

Desde 1998, la Feria del 11 de noviembre es una cita ineludible

Venga a apoyar a los ganaderos comprando un poco de daube, y disfrute de un paseo por las calles de Riscle para conocer al ganado, los caballos y los burros, así como a los vendedores ambulantes, los artesanos y los comerciantes locales.

Habrá espectáculos para todos los gustos

El daube se servirá bajo el mercado cubierto al ritmo de la música (con pan de payés de la Boulangerie Eliane et Marius y postres de la Coopérative Scolaire du Collège Val d’Adour).

Programa

Vendedores y comerciantes durante todo el día.

Castillos hinchables para los más pequeños.

Canciones occitanas de 10 a 12 h

Almuerzo sin reserva bajo el pabellón con música de fondo.

