Foire du 1er Mai Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Foire du 1er Mai

Vendredi 1er mai 2026 de 10h à 18h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

La fête du Premier mai est une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses.

Elle est célébrée dans la plupart des pays par un jour férié ; le 1er mai est l’occasion d’importantes manifestations du mouvement ouvrier.

Venez célébrer ce jour autour de produits artisanaux, délices gastronomiques, bijoux, créateurs, vêtements, décorations et animations tout au long de la journée. .

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

English :

May Day is a day to celebrate the struggles of working men and women.

In most countries, it is celebrated on a public holiday; May 1st is the occasion for major demonstrations by the labor movement.

