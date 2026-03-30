Foire du 1er mai

Chaource Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vendredi 1er mai CHAOURCE Foire du 1er mai. De 10h à 18h sur la place du marché.

L’incontournable Foire du 1er mai revient comme vous l’aimez populaire, festive, animée et haute en couleurs ! L’association fait encore une fois le pari d’allier les bonnes affaires. Ce sera l’occasion parfaite pour les visiteurs de découvrir les stands variés présentant une large gamme de produits locaux et régionaux, ainsi que des créations artisanales uniques avec nos fidèles forains.

La Foire du 1er mai est bien plus qu’un simple événement commercial c’est la célébration d’un canton, de son dynamisme économique et de son patrimoine culturel. C’est également une occasion pour les habitants et les visiteurs de se rassembler, de partager des moments de joie et de créer des souvenirs inoubliables. Profitez de cette opportunité pour échanger avec des professionnels passionnés, et trouver des solutions adaptées à vos besoins.

La Foire du 1er Mai sera l’occasion une nouvelle fois d’avoir le concours du plus gros mangeur de fromage de chaource, le concours et le défilé des vélos fleuris, la parade de la fanfare et majorettes et bien d’autres animations…

Cette année, la Foire du 1er Mai s’associe à la Grande Cause Nationale 2026, avec la mise en place d’un pôle dédié à la santé mentale, animé notamment par l’UNAFAM, autour de la prévention, de l’information et de l’échange avec le public.

Gratuit et ouvert à tous. Restauration et buvette sur place. Organisée par l’Association de la Foire du 01 MAI. Contact +33 (0)7 66 40 90 19 ou foiredu01mai@gmail.com .

Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 66 40 90 19 foiredu01mai@gmail.com

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English :

L’événement Foire du 1er mai Chaource a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance