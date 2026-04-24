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Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic

Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic

Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place Henri Queuille

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Neuvic

Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche

Place Henri Queuille Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Foire du 1er Mai 2026
47eme concours national des coqs de pêche

Concours Millehaches Les cogneurs du plateau de Millevaches
C’est parti !
Venez profiter d’une journée conviviale au cœur du bourg exposants, animations et ambiance festive seront au rendez-vous.
Restauration sur place
Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026

Au programme concerts, grande braderie, animations, concours, démonstrations, foire aux plantes et bien d’autres surprises pour petits et grands !

On vous attend nombreux pour partager ce moment festif et incontournable   .

Place Henri Queuille Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16 

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English : Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche

L’événement Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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