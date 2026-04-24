Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic
Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic vendredi 1 mai 2026.
Neuvic
Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche
Place Henri Queuille Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Foire du 1er Mai 2026
47eme concours national des coqs de pêche
Concours Millehaches Les cogneurs du plateau de Millevaches
C’est parti !
Venez profiter d’une journée conviviale au cœur du bourg exposants, animations et ambiance festive seront au rendez-vous.
Restauration sur place
Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026
Au programme concerts, grande braderie, animations, concours, démonstrations, foire aux plantes et bien d’autres surprises pour petits et grands !
On vous attend nombreux pour partager ce moment festif et incontournable .
Place Henri Queuille Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche
L’événement Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze