Neuvic

Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche

Place Henri Queuille Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Foire du 1er Mai 2026

47eme concours national des coqs de pêche

Concours Millehaches Les cogneurs du plateau de Millevaches

C’est parti !

Venez profiter d’une journée conviviale au cœur du bourg exposants, animations et ambiance festive seront au rendez-vous.

Restauration sur place

Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026

Au programme concerts, grande braderie, animations, concours, démonstrations, foire aux plantes et bien d’autres surprises pour petits et grands !

On vous attend nombreux pour partager ce moment festif et incontournable .

Place Henri Queuille Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16

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English : Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche

L’événement Foire du 1er mai et 47ème concours national des coqs de pêche Neuvic a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze