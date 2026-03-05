Foire du 1er mai Venarey-les-Laumes
Foire du 1er mai
Place de Bingerbrück Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
2026-05-01
Foire artisanale, produits régionaux, vide-greniers, animations pour enfants, exposition de voitures, mobylettes et tracteurs anciens. Buffet/buvette .
Place de Bingerbrück Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 62 74 26
