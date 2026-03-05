Foire du 1er mai Venarey-les-Laumes

Foire du 1er mai

Place de Bingerbrück Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Foire artisanale, produits régionaux, vide-greniers, animations pour enfants, exposition de voitures, mobylettes et tracteurs anciens. Buffet/buvette .

Place de Bingerbrück Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 62 74 26

English : Foire du 1er mai

